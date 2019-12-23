В Эстонии назван "Европеец года — 2019"

Европейское движение вручает награду с 2005 года, и ею выражают признание эстонцам, которые вносят достойный вклад в формирование отношений Эстонии и Европы, поддерживают развитие гражданского общества и помогают повысить осведомленность эстонского общества о Европе. Среди получивших почетное звание были как политики, деятели культуры, так и лидеры гражданского общества.

В этом году титул достался известному эстонскому генетику Андресу Метспалу за его работу в содействии развитию эстонской и европейской науки. Принимая почетное звание, профессор Андрес Метспалу сказал: "Для меня большая честь принимать этот титул. Как ученый я всегда хотел помогать понять и осмыслить вопросы, которые стоят перед человечеством. Основой хорошей науки является открытость и свобода мысли, и именно это те ценности, которые отстаивает Европа. Последние 15 лет в Евросоюзе были для эстонской науки чрезвычайно плодотворными, и я рад, что мог поспособствовать этому многими способами".