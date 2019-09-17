В ЕС началось рассмотрение дела против Венгрии. Чем она провинилась?

В Брюсселе началось рассмотрение дисциплинарной процедуры,возбужденной год назад Европарламентом в отношении Венгрии. На встрече министров по делам Евросоюза в понедельник, 16 сентября, был представлен подготовленный парламентариями отчет, в котором, в частности, отмечается ущемление свободы СМИ, изменения в избирательном законодательстве, давление на общественные институты и закрытие Центрально-Европейского университета.

Берлин и Париж призвали Венгрию ответить на обвинения

Берлин и Париж призвали власти Венгрии предоставить доказательства неправомерности выдвигаемых против них обвинений в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. Критические положения подготовленного Европарламентом отчета о политике Будапешта "внушают беспокойство", отметила французский государственный секретарь по делам ЕС Амели де Моншален, выступая с заявлением от имени правительств в Париже и Берлине.

Она призвала власти в Будапеште отреагировать на представленный отчет и ответить на обвинения. Дискуссия на заседании Совета министров должна предоставить венгерскому правительству возможность "понять наши опасения, ответить на них и взять на себя обязательства их устранить", отметила далее де Моншален.

В свою очередь правительство Венгрии подтвердило свою позицию, назвав начатый Еврокомиссией штрафной процесс "политически мотивированным" и "во многих аспектах неверным по содержанию".