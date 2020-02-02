В ЕС изменились правила получения виз

В большинстве случаев заявление на получение визы можно будет заполнить в стране проживания заявителя и подать его в электронной форме и с электронной подписью. При этом, в соответствии с новыми правилами, заявитель будет обязан лично подавать документы на визу в консульском отделе или визовом бюро в случаях, когда необходимо получить его отпечатки пальцев, то есть каждые 59 месяцев.

Кроме того, упрощаются условия получения визы для многократного въезда. В частности, лица с положительной визовой историей смогут получать многократные визы, срок действия которых будет постепенно увеличиваться с 1 года до 5 лет. Под положительной визовой историей подразумевается при этом отсутствие со стороны заявителя нарушений при въезде в страны ЕС.

Визовый сбор увеличится



При этом максимальный срок рассмотрения заявления на получение визы останется прежним: 15 дней, говорится в документе. Однако в отдельных случаях, требующих более внимательного изучения документов, срок рассмотрения заявления может увеличиться до 45 дней.

Впервые с 2006 года визовый сбор за получение шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Однако это нововведение отразится лишь на странах, не имеющих соглашения с ЕС об упрощенной выдаче виз. Для граждан стран, имеющих такое соглашение, в том числе России, визовый сбор будет по-прежнему составлять 35 евро.

Борьба с нелегальной миграцией



Как указано в сообщении Еврокомиссии, она будет регулярно давать оценку тому, насколько эффективно третьи страны сотрудничают с ЕС в плане возвращения на родину своих граждан, подлежащих депортации из ЕС (реадмиссии). Граждане стран, активно сотрудничающих с ЕС в вопросе реадмиссии, имеют шанс получить визу быстрее и на более длительный срок, а также с учетом пониженного визового сбора.

Новые правила распространяются на 22 страны, являющиеся членами шенгенского соглашения, а также на четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Стандартная виза для краткосрочного пребывания в стране, выданная одним из этих государств, дает право на путешествие по территории всех 26 стран шенгенского соглашения в течение максимум 90 дней за период продолжительностью 180 дней.

Европейский парламент и Европейский Совет согласовали введение новых правил получения шенгенской визы в июне 2019 года.