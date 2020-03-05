В ЕС готовы к эффективной защите внешних границ

Государства — члены ЕС полны решимости "эффективно защищать внешние границы Евросоюза" на фоне сообщений о том, что в ближайшие недели 4 млн сирийских беженцев могут оказаться в приграничных с Грецией районах Турции. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном в среду, 4 марта, по итогам внеочередного заседания в Брюсселе главами МВД 27 стран ЕС и министрами внутренних дел государств, входящих в Шенгенскую зону.

Участники встречи решительно "отвергают использование Турцией миграционного давления в политических целях", подчеркивается в заявлении.

Анкару призвали соблюдать соглашение 2016 года

В Брюсселе ожидают, что Турция будет полностью выполнять положения соглашения между Анкарой и ЕС от марта 2016 года, направленного на урегулирование миграционного кризиса. В соответствии с его пунктами турецкие власти обязались принимать назад всех лиц, которых нелегально переправляют с турецкого берега на территорию Греции. Это правило распространялось как на бежавших из зоны военного конфликта, так и на экономических мигрантов, пытавшихся попасть в Европу для улучшении условий жизни.

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