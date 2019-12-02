Урсула и ее команда. Что нужно знать о новой Еврокомиссии

1 декабря к работе приступил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Латвийский DELFI коротко рассказывает, почему это важно.
Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Евросоюза. Вместе с Европарламентом и Советом ЕС Еврокомиссия разрабатывает законодательные акты и меры, которые так или иначе касаются практически всех основных сфер жизни европейцев. Еврокомиссия следит за тем, как страны ЕС соблюдают общие правила ЕС, а в случае обнаружения нарушений — имеет право начать в отношении страны процедуру взыскания штрафов.
Мандат Еврокомиссии длится пять лет, совпадая со сроком работы конкретного созыва Европарламента. История знает прецеденты, когда страны-участницы меняли своих еврокомиссаров (например, из-за смены политического руководства внутри страны), однако обычно состав Еврокомиссии остается постоянным в течение всего срока.
Кто и как формирует Еврокомиссию?
Еврокомиссия состоит из председателя и еврокомиссаров, каждый из которых отвечает за определенную отрасль. Работу Еврокомиссии обеспечивают порядка 30 тыс. человек (юристы, переводчики, советники, секретари и т.д.). Состав Еврокомиссии утверждает Европарламент, а кандидат на должность председателя Еврокомиссии обычно определяется путем сложных политических переговоров. Традиционно этот пост занимает представитель самой крупной в Европарламенте политической группы (сейчас это Европейская Народная партия).
На должности еврокомиссаров страны обычно делегируют опытных политиков — бывших премьеров или министров. Однако даже это не гарантирует, что они выдержат экзамен в Европарламенте. Так, нынешняя Еврокомиссия приступает к своей работе на месяц позже, чем планировалось, именно потому, что евродепутаты забраковали трех кандидатов — от Франции, Венгрии и Румынии, заподозрив их в наличии конфликта интересов.
Важный нюанс: хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не представляют интересы своих государств. Их миссия — работать на благо всего Евросоюза.
Кто такая Урсула фон дер Ляйен?
Урсула фон дер Ляйен — опытный немецкий политик — за последние 15 лет руководила тремя министерствами (по делам семьи, труда и социальных вопросов, обороны). Она — дочь известного политика из Христианско-демократического союза Эрнста Альбрехта. Примечательно, что новый председатель Еврокомиссии родилась в Брюсселе, где ее отец тогда работал высокопоставленным чиновником Еврокомиссии.
Новый председатель Еврокомиссии — сторонник традиционных ценностей. В Германии фон дер Ляйен известна как автор спорной инициативы по борьбе с детской порнографией в сети при помощи ввода "страниц-заглушек" перед запретным материалом. Многие эксперты сочли это шагом в сторону цензуры, и под давлением Свободной демократической партии закон в последствии был пересмотрен.
Фон дер Ляйен имеет диплом врача-гинеколога, занималась академической деятельностью, в политику пришла только в 43 года. Замужем (ее супруг — известный профессор медицины и предприниматель Хайко фон дер Ляйен), воспитывает семерых детей.
Фон дер Ляйен является многолетней соратницей Ангелы Меркель, что, как считается, сыграло немаловажную роль в ее назначении на пост председателя ЕК.
Чем эта Еврокомиссия будет отличаться от предыдущей?
1. Фон дер Ляйен стала первой женщиной, которая возглавила Еврокомиссию. При формировании своей команды она очень стремилась к половому паритету, но из-за отзыва трех кандидатов в итоге в ее Еврокомиссии будет 15 мужчин и 12 женщин, что, впрочем, все равно является лучшим показателем в истории ЕС.
2. Комиссия фон дер Ляйен станет первой, где не будут представлены все страны-участницы Евросоюза. Затянувшийся Брекзит давал Великобритании право делегировать своего кандидата в новый состав ЕК, но Лондон отказался воспользоваться этой возможностью. По мнению некоторых юристов, данное обстоятельство ставит под сомнение легитимность новой Еврокомиссии, однако вряд ли это помешает началу ее работы.
3. Фон дер Ляйен решила создать особую структуру ЕК, введя своеобразный табель о рангах для еврокомиссаров: у нее будет три исполнительных вице-председателя и восемь заместителей. При этом фон дер Ляйен изменила названия некоторых портфелей, например, появится должность еврокомиссара по вопросам базовых ценностей и транспарентности и вице-президент, продвигающий европейский образ жизни. Критики считают, что такая сложная иерархия усложнит работу Еврокомиссии, но есть и те, кто хвалит фон дер Ляйен за инновационный подход.
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