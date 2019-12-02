Урсула и ее команда. Что нужно знать о новой Еврокомиссии

Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Евросоюза. Вместе с Европарламентом и Советом ЕС Еврокомиссия разрабатывает законодательные акты и меры, которые так или иначе касаются практически всех основных сфер жизни европейцев. Еврокомиссия следит за тем, как страны ЕС соблюдают общие правила ЕС, а в случае обнаружения нарушений — имеет право начать в отношении страны процедуру взыскания штрафов.

Мандат Еврокомиссии длится пять лет, совпадая со сроком работы конкретного созыва Европарламента. История знает прецеденты, когда страны-участницы меняли своих еврокомиссаров (например, из-за смены политического руководства внутри страны), однако обычно состав Еврокомиссии остается постоянным в течение всего срока.

Кто и как формирует Еврокомиссию?

Еврокомиссия состоит из председателя и еврокомиссаров, каждый из которых отвечает за определенную отрасль. Работу Еврокомиссии обеспечивают порядка 30 тыс. человек (юристы, переводчики, советники, секретари и т.д.). Состав Еврокомиссии утверждает Европарламент, а кандидат на должность председателя Еврокомиссии обычно определяется путем сложных политических переговоров. Традиционно этот пост занимает представитель самой крупной в Европарламенте политической группы (сейчас это Европейская Народная партия).