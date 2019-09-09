Урсула фон дер Ляйен огласила новый состав Еврокомиссии. В него вошла и Кадри Симсон

Перед этим фон дер Ляйен в последние недели организовала беседы со всеми лицами, которых страны-члены представили в качестве кандидатов в комиссары.

Европейский совет теперь должен принять этот список. Затем список опубликуют в "Вестнике Евросоюза". Завтра вступающая в должность президент фон дер Ляйен объявит, как распределятся портфели и как она собирается организовать работу следующего состава Еврокомиссии.

Затем Европарламент должен одобрить полную коллегию комиссаров. Перед этим пройдут слушания кандидатов в комиссары в соответствующих комиссиях Европарламента. Когда Европарламент даст свое одобрение, по решению Европейского совета Еврокомиссия официально вступит в должность.

Список кандидатов в следующий состав комиссии:

Австрия: Johannes Hahn

Бельгия: Didier Reynders

Болгария: Mariya Gabriel

Хорватия: Dubravka Šuica

Кипр: Stella Kyriakides

Чешская Республика: Věra Jourová