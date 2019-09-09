Урсула фон дер Ляйен огласила новый состав Еврокомиссии. В него вошла и Кадри Симсон

Перед этим фон дер Ляйен в последние недели организовала беседы со всеми лицами, которых страны-члены представили в качестве кандидатов в комиссары.
Европейский совет теперь должен принять этот список. Затем список опубликуют в "Вестнике Евросоюза". Завтра вступающая в должность президент фон дер Ляйен объявит, как распределятся портфели и как она собирается организовать работу следующего состава Еврокомиссии.
Затем Европарламент должен одобрить полную коллегию комиссаров. Перед этим пройдут слушания кандидатов в комиссары в соответствующих комиссиях Европарламента. Когда Европарламент даст свое одобрение, по решению Европейского совета Еврокомиссия официально вступит в должность.
Список кандидатов в следующий состав комиссии:
Австрия: Johannes Hahn
Бельгия: Didier Reynders
Болгария: Mariya Gabriel
Хорватия: Dubravka Šuica
Кипр: Stella Kyriakides
Чешская Республика: Věra Jourová
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