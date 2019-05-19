Тысячи поляков вышли на демонстрацию против евроскептиков

"У вас нет иного выбора… Вы не можете отдать в их руки будущее ваших детей и внуков", — заявил политик, подразумевая правоконсервативную правящую партию Польши "Право и справедливость" (ПиС), обвиняемую в Брюсселе в отступлении от общеевропейских ценностей.

"Наши дети и внуки никогда нам этого не простят. Добивайтесь победы", — призвал Туск, имея в виду выборы в Европарламент, которые пройдут в ЕС с 23 по 26 мая 2019 года.

Выступление за "свободу, равенство и демократию"

Демонстрация в защиту идеи единой Европы была организована блоком "Европейская коалиция", созданным польской оппозицией с целью противостоять националистической политике правящей партии "Право и справедливость".

По разным данным, количество участников данной акции составило от 7 до 45 тысяч человек. Чтобы принять участие в проевропейской демонстрации, поляки съехались в столицу со всей страны, сообщает информагентство AFP.

Активисты несли по улицам Варшавы польские флаги и флаг Евросоюза и выкрикивали лозунги "Свобода, равенство, демократия", "Мы хотим Европу" и "Мы победим".