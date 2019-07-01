Туск прервал выборы главы Еврокомиссии

Председатель Евросовета Дональд Туск в ночь на понедельник, 1 июля, был вынужден прервать консультации о согласовании кандидатуры нового главы Еврокомиссии в связи с невозможностью достичь согласия по поводу ни одной из предложенных кандидатур. Утром в понедельник он провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе глав государств и правительств, после чего согласование продолжилось в расширенном составе.

Причиной сложностей стало, как отмечает агентство Reuters, сопротивление стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии), отвергнувших кандидатуру нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Кандидатуру Тиммерманса в качестве компромиссной фигуры в конечном итоге одобрили канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон.