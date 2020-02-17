Тренд в ЕС: сотрудничество с правыми популистами больше не табу

Депутат Европарламента и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен (Jörg Meuten) не скрывал своей радости по поводу неожиданных результатов выборов в Тюрингии. Впервые в истории ФРГ премьер-министр одной из федеральных земель был избран в ландтаге благодаря голосам фракции АдГ. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в день голосования, 5 февраля, Мойтен заявил, что его партия теперь образовала "буржуазный кружок" с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Свободной демократической партией (СвДП).

Премьер-министр на один день



Хотя избранный премьер-министром Тюрингии Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich) из СвДП по решению своей партии уже подал в отставку , АдГ может поздравить себя со вступлением в лигу респектабельных партий.

Мартин Ширдеван (Martin Schindewan), депутат Европарламента от Левой партии, назвал сотрудничество между ХДС, СвДП и АдГ, которое привело к победе Кеммериха, "нарушением табу". Для правых популистов из Европы, которые сейчас формируют четвертую по численности фракцию в Европейском парламенте, это еще один прорыв, подтверждающий тенденцию последних лет.