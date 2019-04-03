Тереза Мэй намерена просить ЕС о новой отсрочке "Брекзита"

О данном намерении Мэй сообщила Лондоне во вторник, 2 апреля, после заседания кабинета министров по вопросу "Брекзита", продлившегося несколько часов. При этом глава правительства Великобритании отметила, что новая отсрочка должна стать как можно более короткой.

Отсрочка должна быть максимально короткой

"Нам нужна будет дальнейшая отсрочка для применения статьи 50, которая должна быть как можно более короткой и закончиться в тот момент, когда мы сумеем добиться сделки. И нам нужно четко понимать, для чего нам нужна такая отсрочка, а именно: чтобы гарантированно покинуть ЕС, своевременно и подобающим образом", — подчеркнула Мэй во время пресс-конференции по итогам заседания на Даунинг Стрит.

Кроме того, Мэй сообщила, что собирается провести переговоры с лидером лейбористов Джереми Корбином с целью найти компромисс для прохождения договора о "Брекзите" через парламент.

Мэй готова вести переговоры с лидером оппозиции Джереми Корбином

"Предлагаю лидеру оппозиции провести совместное заседание и попробовать согласовать план, которого мы оба будем придерживаться, чтобы быть уверенными в том, что мы покинем Европейский Союз и сделаем это с договором", — заявила Мэй.