Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года

27 стран — членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца — до 31 января 2020 года. Об этом заявил в понедельник в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.
"27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года", — сказал он.
По словам Туска, это "решение будет официально оформлено письменной процедурой".
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit — до 31 января 2020 года.
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