Страны ЕС призывают Иран воздержаться от насилия

Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали все государства избегать эскалации конфликта в Ираке и просят Иран воздержаться от любых насильственных действий в регионе. Кроме того, главы государств просят Тегеран вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обнародованном в воскресенье, 5 января.

Нынешнюю спираль насилия в Ираке нужно остановить, считают политики. Они выразили свою приверженность в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и призвали власти Ирака оказать необходимую поддержку международной коалиции.

Ранее в Багдаде проголосовали за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". По этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено.

Также лидеры ФРГ, Франции и Британии заявили, что были обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности с помощью генерала Сулеймани, и осудили недавние удары по международной коалиции в Ираке.