Страны ЕС и Европарламент согласовали новый бюджет

Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 млрд евро) и пожеланими стран-плательщиков (166,8 млрд).

Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4 процента больше, чем годом ранее.

Увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы. "Он поможет создать рабочие места, встретить лицом к лицу климатические изменения и распространить инвестиции по всей Европе", — заявил он.

Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, по данным агентства dpa, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".