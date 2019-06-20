Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России

Руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем дорожную карту синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью, сообщается на сайте ЕК. Электросети стран Балтии будут рассинхронизированы с энергосистемами России и Белоруссии.

Отмечается, что полная синхронизации энергосистем стран Балтии с европейской через Польшу должна быть достигнута к 2025 году. ”Комиссия всегда была привержена полной интеграции сетей Балтийских стран с оставшейся Европой, и мы сделаем все возможное для содействия решительному прогрессу в синхронизации”, — сказал Юнкер.

Указывается, что этому предшествовало подписание в марте текущего года соглашения о финансировании первой фазы синхронизации на сумму €323 млн. В мае расширение европейской сети до Балтии одобрила Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).