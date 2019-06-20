Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России

Процесс синхронизации стран Балтии с европейской энергосистемой должен быть завершен к 2025 году.
Руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и его заместителем Марошем Шевчовичем дорожную карту синхронизации электросетей с Континентальной европейской сетью, сообщается на сайте ЕК. Электросети стран Балтии будут рассинхронизированы с энергосистемами России и Белоруссии.
Отмечается, что полная синхронизации энергосистем стран Балтии с европейской через Польшу должна быть достигнута к 2025 году. ”Комиссия всегда была привержена полной интеграции сетей Балтийских стран с оставшейся Европой, и мы сделаем все возможное для содействия решительному прогрессу в синхронизации”, — сказал Юнкер.
Указывается, что этому предшествовало подписание в марте текущего года соглашения о финансировании первой фазы синхронизации на сумму €323 млн. В мае расширение европейской сети до Балтии одобрила Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Как подчеркивают в Еврокомиссии, Балтийский регион уже связан с европейскими партнерами через линии электропередач, соединяющие его с Польшей (LitPol Link), Швецией (NordBalt) и Финляндией (Estlink 1 и Estlink 2). ”Однако по историческим причинам энергосистема Балтийских стран по-прежнему работает в синхронном режиме с российской и белорусской”, — указывается в сообщении. Еврокомиссия отмечает, что рассинхронизация с этими сетями и присоединение к европейской энергосистеме является приоритетом для развития Энергетического союза ЕС.
Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сообщил BNS, что есть конкретный календарь работ по отключению от постсоветской системы. По его словам, ЕК будет участвовать в переговорах с Россией и Белоруссией по этому вопросу.
Сейчас энергетические системы Прибалтики работают в синхронном режиме кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Соглашение было об этом подписано в 2001 году, оно предполагает связь линий электропередач пяти стран в условное электрическое кольцо. В его рамках установлены общие принципы совместной работы, также предполагается поддержка стран резервами в случае аварийных ситуаций.
Официально о намерении отключиться от БРЭЛЛ балтийские страны официально заявили в октябре 2017 года, однако на тот момент они еще не договорились о том, как лучше провести десинхронизацию.
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