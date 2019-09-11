Ставящий высокие цели союз: кто есть кто в Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

В новой коллеги восемь вице-президентов. В центре структуры новой коллегии комиссары. У трех первых вице-президентов двойная роль — они и комиссары, и вице-президенты:

Франс Тиммерманс (Нидерланды) будет координировать работу в области "зеленого" соглашения Евросоюза, а также руководить политикой климатических мер.

Маргрете Вестагер (Дания) будет координировать соответствующий требованиям цифровой эпохи европейский план действий, а также станет комиссаром по конкуренции.

Валдис Домбровскис (Латвия) будет координировать действующую на благо людей экономику, а также станет комиссаром по финансовым услугам.

Остальные пять вице-президентов:

Жозеп Боррель (Испания) — верховный представитель, усиление позиции Европы в мире;

Вера Юрова (Чехия) — ценности и прозрачность;