Ставящий высокие цели союз: кто есть кто в Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен(9)
Вступающая в должность президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила во вторник свою команду и новую структуру Еврокомиссии.
Вступающая в должность президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила во вторник свою команду и новую структуру Еврокомиссии.
В новой коллеги восемь вице-президентов. В центре структуры новой коллегии комиссары. У трех первых вице-президентов двойная роль — они и комиссары, и вице-президенты:
Франс Тиммерманс (Нидерланды) будет координировать работу в области "зеленого" соглашения Евросоюза, а также руководить политикой климатических мер.
Маргрете Вестагер (Дания) будет координировать соответствующий требованиям цифровой эпохи европейский план действий, а также станет комиссаром по конкуренции.
Валдис Домбровскис (Латвия) будет координировать действующую на благо людей экономику, а также станет комиссаром по финансовым услугам.
Остальные пять вице-президентов:
Жозеп Боррель (Испания) — верховный представитель, усиление позиции Европы в мире;
Вера Юрова (Чехия) — ценности и прозрачность;
Маргаритис Схинас (Греция) — защита европейского образа жизни;
Марош Шефчович (Словакия) — отношения между институтами и будущее;
Дубравка Шуйца (Хорватия) — демократия и демография, также будет руководить работой рассматривающей будущее Европы конференции.
Остальные кандидаты в комиссары:
Йоханнес Хан (Австрия) — бюджет и управление;
Дидье Рейндерс (Бельгия) — юридические вопросы;
Мария Габриэль (Болгария) — инновации и молодежь;
Стелла Кириакидес (Кипр) — здравоохранение;
Кадри Симсон (Эстония) — энергетика;
Ютта Урпилайнен (Финляндия) — международное партнерство;
Сильви Голар (Франция) — внутренний рынок;
Ласло Трочани (Венгрия) — политика соседства и расширение;
Фил Хоган (Ирландия) — торговля;
Паоло Джентилони (Италия) — экономика;
Виргиниюс Синкявичюс (Литва) — окружающая среда и океаны;
Николя Шмит (Люксембург) — рабочие места;
Хелена Далли (Мальта) — равноправие;
Януш Войцеховский (Польша) — сельское хозяйство;
Элиза Феррейра (Португалия) — политика сплочения и реформы;
Рована Пламб (Румыния) — транспорт;
Янез Ленарчич (Словения) — антикризисное управление;
Ильва Йоханссон (Швеция) — внутренние вопросы.
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