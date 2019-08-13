Сотрудники Европарламента недовольны резким повышением цен в столовой

Повышение цен, которое на некоторые блюда составило до 25%, произошло в последние дни, когда большинство депутатов и чиновников Европарламента находятся либо в отпуске, либо работают не в Брюсселе. Покрытое завесой таинственности повышение цен привело к официальной жалобе профсоюза работников Европарламента, передает rus.err.ee со ссылкой на Politico.

Например, порция фрикаделек, которая раньше стоила 2 евро, теперь обходится в 2,50, то есть повысилась на 25%, а в четверг в меню блюдом дня был луковый суп, который подорожал с 80 центов до одного евро.

Причиной повышения цен стал как бельгийский налог с оборота, который раньше не учитывали, так и повышение цен в результате нового договора с поставщиком питания.