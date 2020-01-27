Сессия ПАСЕ в Страсбурге: Москва рассчитывает на победы, Киев будет держать удар

Как сообщил DW член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, в Страсбург делегация отправится в полном составе. "У нас есть выработанная стратегия, но я не буду открывать вам все ее детали. Могу лишь сказать, что мы собираемся бороться с российской гибридной агрессией, которая происходит в том числе и в ПАСЕ ", — сказал Гончаренко.

Об общности позиции украинской делегации, в состав которой входят семь депутатов от партии "Слуга народа" и по одному от "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса", "Оппозиционной платформы — За жизнь" и депутатской группы "За будущее", говорить пока сложно. "Конечно, я хочу, чтобы мы работали слаженно, но как это будет на самом деле, пока сказать сложно", — признал Гончаренко. А сплоченность украинским депутатам понадобится, потому что их ждут серьезные вызовы.

Резолюция ПАСЕ о санкциях

Один из них — дебаты и голосование за резолюцию о совместной дополняющей процедуре Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) и ПАСЕ, которая должна запускать в действие процесс исключения из рядов Совета Европы страны, грубо нарушающей устав организации.

Дело в том, что изменения, внесенные летом в регламент ПАСЕ для того, чтобы позволить вернуться туда России, сделали невозможными жесткие санкции против страны-нарушительницы, в частности лишение ее права голоса. Взамен было предложено гармонизировать деятельность всех уставных органов СЕ и ввести общую санкционную процедуру, к которой были бы привлечены КМСЕ, ПАСЕ и генеральный секретарь СЕ и которая могла бы запустить в действие статью 8 устава Совета Европы. В ней говорится, что любая страна, которая нарушила нормы международного права, может быть лишена права представительства в организации и быть исключена из ее рядов.

"По моему личному мнению, эта процедура была придумана для того, чтобы найти какое-то оправдание возвращению России, что, мол, сейчас мы все России прощаем, но на будущее у нас будет вот такой механизм", — сказал в комментарии DW литовский депутат Эгидиус Варейкис.

Процедура введения санкций ПАСЕ невыполнима