Сегодня сменилось руководство ЕС

Новая Еврокомиссия начнет работать с месячным опозданием. Исполнительная коллегия ЕС не смогла приступить к своим обязанностям, как это ожидалось 1 ноября, так как первоначальные кандидатуры в члены ЕК от Венгрии, Румынии и Франции были отвергнуты европейскими депутатами на уровне рассмотрения в профильных комитетах, а выдвижение и утверждение их замен заняло еще несколько недель.

Путаницу также внесла и Великобритания, поскольку британский премьер Борис Джонсон отказался выдвинуть кандидатуру британского еврокомиссара под предлогом предстоящих в стране всеобщих выборов. В связи с этим, согласно европейскому праву, ЕК запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС Великобританией.

27 ноября полный состав Европейской комиссии утвердил Европарламент, а 28 ноября его одобрил по письменной процедуре Европейский совет.