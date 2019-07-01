Саммит ЕС: к согласию по кандидатуре главы Еврокомиссии вновь не пришли
После многочасовых дебатов лидеры стран Евросоюза так и не решили, кто возглавит Еврокомиссию и займет другие ключевые посты ЕС. Консультации продолжатся во вторник.
После многочасовых дебатов лидеры стран Евросоюза так и не решили, кто возглавит Еврокомиссию и займет другие ключевые посты ЕС. Консультации продолжатся во вторник.
Главы государств и правительств стран Европейского союза не смогли в понедельник, 1 июля, договориться по вопросу кандидатуры на пост главы Еврокомиссии. Обсуждение перенесено на утро вторника, 2 июля.
Лидерам стран ЕС предстоит определить не только преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но и решить, кто возглавит Евросовет и станет новым верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности. Кандидатуру на пост главы Еврокомиссии должен будет одобрить Европарламент.
Внеочередной саммит ЕС начался накануне, однако к вечеру консультации ничем не завершились. В течение ночи действующий глава Евросовета Дональд Туск провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе глав государств и правительств. После этого рано утром в понедельник согласование вновь продолжилось в расширенном составе.
У кого есть шансы возглавить Еврокомиссию
Ранее фаворитом на пост главы Еврокомиссии считался член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер, так как его Европейская народная партия вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент, прошедших в странах ЕС в конце мая. Однако президент Франции Эммануэль Макрон и другие либеральные главы правительств категорически против Вебера.
После этого значительно выросли шансы на победу у голландского социал-демократа Франса Тиммерманса. В частности, в пользу представителя социал-демократов, а не консерваторов высказался председатель Евросовета Туск. В то же время против кандидатуры Тиммерманса выступают Италия и страны Вышеградской группы - Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.
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