Россия расширила санкции против представителей Евросоюза

"В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве добавили, что Россия заявляла о возможности соразмерных ответных действий. Таким образом российская сторона решила расширить ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Количество фигурантов российского списка довели до паритетного со списком Евросоюза.

Нота МИД РФ, информирующая о данном шаге, направлена представительству ЕС в России.