18.06.2019, 11:51

Результаты в сфере инноваций: Эстония — сильный новатор, но отстает от среднего показателя по ЕС

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Результаты в сфере инноваций: Эстония — сильный новатор, но отстает от среднего показателя по ЕС
Foto: ARIS MESSINIS, AFP

Еврокомиссия опубликовала график с результатами государств-членов ЕС в сфере инноваций. Согласно результатам, инновационная эффективность улучшается уже четыре года подряд, впервые превышая результат США. Эстония отмечена как сильный новатор, хотя ее показатель и ниже среднего по ЕС.

Эстония впервые попала в ряды сильных новаторов (strong innovators). Все же Эстония продолжает отставать от среднего показателя по ЕС, который, в свою очередь, отстает от Японии и Южной Кореи, а Китай нагоняет быстрыми темпами.

Ниже представлен график результатов в сфере инноваций. Различные группы отмечены цветами согласно их результатам: оранжевым — скудные, желтым — умеренные, светло-зеленым — сильные, темно-зеленым — лидеры. Синий столбик — средний показатель по ЕС. Черные горизонтальные полоски — результаты 2017 года, серые столбцы — результаты 2011 года.

Foto: Euroopa Komisjon


Лидер в сфере инноваций в ЕС — Швеция, за которой следуют Финляндия, Дания и Нидерланды. Великобритания и Люксембург выбыли из группы лидеров и теперь являются просто сильными новаторами, в ряди которых попала и Эстония.

Результаты Евросоюза в сфере инноваций с 2011 года улучшились на 8,8% и в 25 государствах-членах. Лучше всего результаты улучшились в Литве, Греции, Латвии, Мальте, Великобритании, Эстонии и Нидерландах, а уменьшились больше всего в Румынии и Словении.

На глобальном уровне ЕС теперь опережает США, и успех ЕС значительно выше Бразилии, Индии и России. На пятки Евросоюзу наступает Китай, чьи результаты в сфере инноваций улучшаются в три раза быстрее, чем в ЕС. Евросоюз все же отстает от Японии и Южной Кореи.

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