Результаты в сфере инноваций: Эстония — сильный новатор, но отстает от среднего показателя по ЕС(2)
Еврокомиссия опубликовала график с результатами государств-членов ЕС в сфере инноваций. Согласно результатам, инновационная эффективность улучшается уже четыре года подряд, впервые превышая результат США. Эстония отмечена как сильный новатор, хотя ее показатель и ниже среднего по ЕС.
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