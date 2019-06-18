Результаты в сфере инноваций: Эстония — сильный новатор, но отстает от среднего показателя по ЕС

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Лидер в сфере инноваций в ЕС — Швеция, за которой следуют Финляндия, Дания и Нидерланды. Великобритания и Люксембург выбыли из группы лидеров и теперь являются просто сильными новаторами, в ряди которых попала и Эстония.

Результаты Евросоюза в сфере инноваций с 2011 года улучшились на 8,8% и в 25 государствах-членах. Лучше всего результаты улучшились в Литве, Греции, Латвии, Мальте, Великобритании, Эстонии и Нидерландах, а уменьшились больше всего в Румынии и Словении.

На глобальном уровне ЕС теперь опережает США, и успех ЕС значительно выше Бразилии, Индии и России. На пятки Евросоюзу наступает Китай, чьи результаты в сфере инноваций улучшаются в три раза быстрее, чем в ЕС. Евросоюз все же отстает от Японии и Южной Кореи.