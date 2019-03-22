Ратас: в наших интересах, чтобы выход Великобритании из ЕС имел минимальное негативное влияние

Ратас подчеркнул, что при продлении сроков Брексита должно быть обеспечено бесперебойное функционирование Европейского союза и учитываться юридические и практические аспекты выборов в Европейский парламент. 22 мая — это день, предшествующий выборам в Европейский парламент, а 12 апреля — срок, который еще позволяет Великобритании начать подготовку к выборам в Европейский парламент. Это понадобится, если договор о выходе не будет одобрен и правительство Великобритании будет ходатайствовать о новом переносе сроков. ”В наших интересах, чтобы выход Великобритании из ЕС имел по возможности минимальное негативное влияние”, — сказал премьер-министр.

С учетом того, насколько это длительный и сложный процесс, необходимо, по словам Ратаса, по возможности быстро начать договариваться с Великобританией о будущем формате отношений. ”Мы хотим и в будущем тесно и активно сотрудничать с Великобританией”, — подчеркнул Ратас.

Премьер-министр добавил, что основой договоренности о будущих отношениях должна быть ратификация договора о выходе и, пока она не доведена до конца, Европейский союз продолжит готовиться также к выходу Великобритании без договора.

Главы государств и правительств 27 стран перед началом обсуждения встретились также с председателем Европейского парламента Антонио Таяни и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.