Ратас поговорил с президентом Еврокомиссии о зеленой инициативе и цифровой революции

Говоря о едином европейском рынке и цифровом развитии, Ратас подчеркнул необходимость упростить делопроизводство для предприятий, чтобы им было проще работать на внутреннем рынке ЕС. ”Для того, чтобы трансграничное делопроизводство стало более простым для людей и компаний, нам нужна европейская цифровая идентичность”, — сказал Ратас. Так, в Эстонии использование цифровой подписи экономит пять рабочих дней в год.
На встрече с комиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон обсуждалась синхронизация балтийских электросистем с Европой и заинтересованность Эстонии в том, чтобы развивать морские ветропарки с привлечением регионального сотрудничества.
”Переход на экологичное производство электроэнергии и энергетическая независимость являются двумя самыми масштабными задачами ближайших лет. И, конечно, очень важно, чтобы эти проекты получили европейскую поддержку”, — сказал Ратас.
На встрече с еврокомиссаром по вопросам экономики Паоло Джентилони речь шла о налогообложении цифровой экономики и пересмотре налогообложения энергетики в рамках зеленой инициативы, а также об идее введения ограничительных мер на импорт углеродосодержащей продукции из третьих стран.
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