05.02.2020, 10:29

Ратас поговорил с президентом Еврокомиссии о зеленой инициативе и цифровой революции


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Ратас поговорил с президентом Еврокомиссии о зеленой инициативе и цифровой революции
Valitsuse kommunikatsionibüroo

Премьер-министр Юри Ратас обсудил вчера на встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен европейскую зеленую инициативу, цифровое развитие ЕС и новый долгосрочный бюджет союза.

Претворение в жизнь зеленой инициативы является, по словам Ратаса, сложной задачей, однако открывает и много возможностей. ”Зеленая инициатива закладывает хорошую основу для работы в целях достижения климатической нейтральности к 2050 году, а кроме того, она невозможна без цифровой революции. Например, мы должны начать применять экологичные ИТ-решения и лучше использовать данные, касающиеся окружающей среды”, — сказал Ратас.

Следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 год должен, по словам премьер-министра Эстонии, поддерживать страны ЕС в достижении целей по борьбе с изменениями климата. ”Эстония также хочет, чтобы фонд справедливого перехода одинаково относился к разработкам сланца и каменного угля, чтобы он считался также с людьми, работающими в энергетическом секторе в Ида-Вирумаа”, — сказал премьер-министр.

Вчера Ратас также встретился с вице-президентами Европейской комиссии Маргарет Вестагер и Франсом Тиммермансом, а также с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и евроуполномоченным по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Говоря о едином европейском рынке и цифровом развитии, Ратас подчеркнул необходимость упростить делопроизводство для предприятий, чтобы им было проще работать на внутреннем рынке ЕС. ”Для того, чтобы трансграничное делопроизводство стало более простым для людей и компаний, нам нужна европейская цифровая идентичность”, — сказал Ратас. Так, в Эстонии использование цифровой подписи экономит пять рабочих дней в год.

На встрече с комиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон обсуждалась синхронизация балтийских электросистем с Европой и заинтересованность Эстонии в том, чтобы развивать морские ветропарки с привлечением регионального сотрудничества.

”Переход на экологичное производство электроэнергии и энергетическая независимость являются двумя самыми масштабными задачами ближайших лет. И, конечно, очень важно, чтобы эти проекты получили европейскую поддержку”, — сказал Ратас.

На встрече с еврокомиссаром по вопросам экономики Паоло Джентилони речь шла о налогообложении цифровой экономики и пересмотре налогообложения энергетики в рамках зеленой инициативы, а также об идее введения ограничительных мер на импорт углеродосодержащей продукции из третьих стран.

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