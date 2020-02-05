Ратас поговорил с президентом Еврокомиссии о зеленой инициативе и цифровой революции

Претворение в жизнь зеленой инициативы является, по словам Ратаса, сложной задачей, однако открывает и много возможностей. ”Зеленая инициатива закладывает хорошую основу для работы в целях достижения климатической нейтральности к 2050 году, а кроме того, она невозможна без цифровой революции. Например, мы должны начать применять экологичные ИТ-решения и лучше использовать данные, касающиеся окружающей среды”, — сказал Ратас.

Следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 год должен, по словам премьер-министра Эстонии, поддерживать страны ЕС в достижении целей по борьбе с изменениями климата. ”Эстония также хочет, чтобы фонд справедливого перехода одинаково относился к разработкам сланца и каменного угля, чтобы он считался также с людьми, работающими в энергетическом секторе в Ида-Вирумаа”, — сказал премьер-министр.

Вчера Ратас также встретился с вице-президентами Европейской комиссии Маргарет Вестагер и Франсом Тиммермансом, а также с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и евроуполномоченным по вопросам экономики Паоло Джентилони.