29.05.2019, 12:31

Ратас: кандидаты на руководящие посты в ЕС должны хорошо понимать проблемы, стоящие перед Европой

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rus.delfi.ee
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Ратас: кандидаты на руководящие посты в ЕС должны хорошо понимать проблемы, стоящие перед Европой
Foto: Stenbocki maja

Премьер-министр Юри Ратас обсудил во вторник с руководителями государств и правительств Европейского союза результаты выборов в Европейский парламент и процесс дальнейшего распределения руководящих постов в ЕС.

В результате обсуждения председатель Европейского совета начнет консультации с Европейским парламентом. Целью руководителей стран ЕС является назвать кандидатов на должность председателя Европейского совета, главы Европейской комиссии и на другие высокие посты на заседании совета в июне.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, граждане Европы на парламентских выборах ясно и уверенно сказали, что выбирают проевропейское будущее. ”При выборе кандидатов следует непременно учитывать географический и демографический фактор. Это значит, что необходимо обеспечить баланс как между Севером, Югом, Западом и Востоком ЕС, так и между крупными и небольшими странами. Также важно при выборе кандидатов учитывать гендерный баланс”, — отметил премьер-министр.< /p>

”Выбор, который мы делаем, определяя будущих руководителей институтов власти ЕС, должен помочь обеспечить нашим гражданам лучшее будущее и рост благосостояния. Важно, например, развитие общего рынка и, посредством этого, создание новых рабочих мест”, — сказал Ратас.

Премьер-министр добавил, что ЕС сможет продолжать обеспечивать рост благосостояния европейцев, если укрепит свою роль гаранта международного мира и безопасности. ”Поэтому важно, чтобы кадидаты хорошо понимали, как важны безопасность и стабильность в Европе и у наших соседей”, — сказал Ратас.

Перед началом Совета премьер-министр Юри Ратас встретился с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском, чтобы обсудить результаты выборов в Европейский парламент, планы нового правительства Эстонии и актуальные темы повестки дня ЕС. Премьер-министр Ратас заверил собеседников, что Эстония уверенно продолжит двигаться европейским курсом.

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