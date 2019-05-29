Ратас: кандидаты на руководящие посты в ЕС должны хорошо понимать проблемы, стоящие перед Европой

В результате обсуждения председатель Европейского совета начнет консультации с Европейским парламентом. Целью руководителей стран ЕС является назвать кандидатов на должность председателя Европейского совета, главы Европейской комиссии и на другие высокие посты на заседании совета в июне.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, граждане Европы на парламентских выборах ясно и уверенно сказали, что выбирают проевропейское будущее. ”При выборе кандидатов следует непременно учитывать географический и демографический фактор. Это значит, что необходимо обеспечить баланс как между Севером, Югом, Западом и Востоком ЕС, так и между крупными и небольшими странами. Также важно при выборе кандидатов учитывать гендерный баланс”, — отметил премьер-министр.< /p>

”Выбор, который мы делаем, определяя будущих руководителей институтов власти ЕС, должен помочь обеспечить нашим гражданам лучшее будущее и рост благосостояния. Важно, например, развитие общего рынка и, посредством этого, создание новых рабочих мест”, — сказал Ратас.

Премьер-министр добавил, что ЕС сможет продолжать обеспечивать рост благосостояния европейцев, если укрепит свою роль гаранта международного мира и безопасности. ”Поэтому важно, чтобы кадидаты хорошо понимали, как важны безопасность и стабильность в Европе и у наших соседей”, — сказал Ратас.