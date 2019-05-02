Приуроченные ко Дню Европы мероприятия пройдут по всей Эстонии

На сцене можно будет посмотреть программу ”Рейс вокруг Эстонии” с участием кандидатов на выборы в Европейский парламент и легендарным популярным ведущим Иво Линна. Музыкальные паузы предлагают известная румынская группа Mr. Jurjak, Сисси Нилья Бенита, Уку Сувисте, Антти Каммисте и Иво Линна с ансамблем Supernova. Ведущие дня Пирет Ярвис-Мильдер и Николай Бентслер. С речью вступят Михаил Кылварт и Керсти Кальюлайд. Желающие смогут сыграть в игру ”Паспорт”. Игру ”Паспорт” можно играть индивидуально или классным коллективом. В игре вы можете выбирать среди пяти маршрутов (Центр города, Тынисмяги, Тоомпеа, площадь Вабадузе и Старый город). Между всеми индивидуальными участниками игры ”Пaспорт” будут разыграны 5 туристических чеков стоимостью 400 евро. Между классами будет разыграна поездка в сердце Европы — Брюссель для всего класса!

Мероприятия Дня Европы организуют эстонское представительство Европейской комиссии и бюро Европейского парламента в Эстонии, инфоцентры Europe Direct. Программа всех мероприятий для участников бесплатна.

День Европы отмечается 9 мая. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил в Париже с речью, в которой предложил новый тип политического сотрудничества в Европе, которое сделало бы войну между европейскими народами немыслимой. Он предвидел создание органа, который объединял и управлял бы производством угля и стали в Европе. Менее чем через год был подписан договор об учреждении такой организации, и началась экономическая и политическая интеграция европейских стран. Предложение Шумана считается началом нынешнего Европейского союза.

Мероприятия Дня Европы:

1 мая 11-14, Пайде, центральная площадь

2 мая 16-18, Пярну, площадь Мартенса

4 мая 12-14 Хаапсалу, Юриёэ, 11

7 мая 16-18, Пылва, центральная площадь

8 мая 15-17, Выру, центральная площадь

9 мая 15-20, Таллинн, площадь Вабадузе

9 мая 15-21, Тарту, центр города

10 мая 15-18, Силламяэ, центральная площадь

11 мая 11-13, Валга, центральная площадь

12 мая 12-15 Раквере, центральная площадь