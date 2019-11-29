Премьеры стран Балтии: следующий долгосрочный бюджет ЕС должен помочь достичь климатической нейтральности

Ни в коем случае нельзя сокращать ни бюджет политики сплочения, ни средства, выделяемые на сельскохозяйственную политику, поскольку из них будут делаться инвестиции в борьбу с изменениями климата, заявляют премьеры.

Ратас, Кариньш и Науседа отмечают в письме, что с изменениями климата необходимо бороться решительно и амбициозно, и выражают намерение взять на себя ответственность за это.

В совместном письме Эстонии, Латвии и Литвы подчеркивается, что для перехода к климатической нейтральности необходимы очень крупные инвестиции во многих областях. Это означает, что в следующее десятилетие большие перемены ожидают почти все сферы, особенно энергетическую, транспортную, промышленную и жилищную, изменения не обойдут стороной также сельское хозяйство, развитие сельской жизни, лесное хозяйство и все, что связано со вторичным использованием.

Государства отмечают, что следующий долгосрочный бюджет Европейского союза является основным инструментом достижения климатической нейтральности, поддерживает цели ”зеленого” соглашения и в то же время гарантирует справедливый переход. В письме сказано, что, к сожалению, планируемое сокращение следующего бюджета ставит эти цели под угрозу, особенно в тех областях, которые заметно способствуют достижению климатической нейтральности, а именно в области политики сплочения и сельскохозяйственной политики.