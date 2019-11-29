29.11.2019, 21:50

Премьеры стран Балтии: следующий долгосрочный бюджет ЕС должен помочь достичь климатической нейтральности

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Kliimastreik Tartus 24.05.2019
Kliimastreik Tartus 24.05.2019Foto: Argo Ingver

Премьер-министр Юри Ратас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и президент Литвы Гитанас Науседа направили сегодня совместное письмо главам государств и правительств Европейского союза. Три лидера Балтийских государств подчеркивают, что следующий долгосрочный бюджет Европейского союза на 2021-2027 год должен помогать странам-членам достичь климатической нейтральности, однако сокращение бюджета поставит эту цель под удар.

Ни в коем случае нельзя сокращать ни бюджет политики сплочения, ни средства, выделяемые на сельскохозяйственную политику, поскольку из них будут делаться инвестиции в борьбу с изменениями климата, заявляют премьеры.

Ратас, Кариньш и Науседа отмечают в письме, что с изменениями климата необходимо бороться решительно и амбициозно, и выражают намерение взять на себя ответственность за это.

В совместном письме Эстонии, Латвии и Литвы подчеркивается, что для перехода к климатической нейтральности необходимы очень крупные инвестиции во многих областях. Это означает, что в следующее десятилетие большие перемены ожидают почти все сферы, особенно энергетическую, транспортную, промышленную и жилищную, изменения не обойдут стороной также сельское хозяйство, развитие сельской жизни, лесное хозяйство и все, что связано со вторичным использованием.

Государства отмечают, что следующий долгосрочный бюджет Европейского союза является основным инструментом достижения климатической нейтральности, поддерживает цели ”зеленого” соглашения и в то же время гарантирует справедливый переход. В письме сказано, что, к сожалению, планируемое сокращение следующего бюджета ставит эти цели под угрозу, особенно в тех областях, которые заметно способствуют достижению климатической нейтральности, а именно в области политики сплочения и сельскохозяйственной политики.

Лидеры Балтийских стран обращают внимание коллег на то, что для стран, чей уровень благосостояния остается ниже среднего по ЕС, политика сплочения и единая сельскохозяйственная политика являются основными в борьбе с изменениями климата. В этом контексте планируемое Европейской комиссией резкое сокращение выделяемых Балтийским странам из фондов политики сплочения средств достойно глубокого сожаления и вредно. Проблемы, стоящие перед членами ЕС, не изменились, как не изменились и инвестиции, необходимые для перехода к климатической нейтральности. Поэтому невозможно оправдать заметную разницу в уровне прямых сельскохозяйственных субсидий для разных стран. Это угрожает функционированию общего рынка, поскольку для сельхозпроизводителей еще не созданы равные возможности.

Эстония, Латвия и Литва пишут, что для достижения климатической нейтральности к 2050 году необходимо инвестировать больше, чем две трети ВВП стран нашего региона. В Эстонии большая часть инвестиций приходится на энергетический сектор (согласно исследованию Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды, его затраты на переход составляют треть ВВП), строительный сектор (одна пятая часть ВВП) и транспорт (12 процентов ВВП). Поэтому нельзя сокращать объем средств, выделяемых Эстонии, Латвии и Литве в рамках политики сплочения и сельскохозяйственной политики в сравнении с нынешним бюджетом. Также выравнивание уровня прямых сельскохозяйственных субсидий должно завершиться к концу следующего бюджетного периода.

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