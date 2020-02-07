07.02.2020, 08:00

Премьер-министры стран Балтии обсудят в Таллинне инфраструктурные проекты и бюджет ЕС

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Esimene stuudio 15.10.2019
Esimene stuudio 15.10.2019Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Таллинне в рамках Балтийского совета министров встречаются премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

В фокусе внимания встречи — Rail Baltic и другие региональные проекты из сферы коммуникаций, а также следующий долгосрочный бюджет Европейского союза на 2021–2027 год.

”Эстония в 2020 году координирует работу Балтийского совета министров. Одним из наших приоритетов является улучшение региональных коммуникаций. Мы продолжаем тесно сотрудничать в рамках совместных проектов из области инфраструктуры и энергетики, таких как Rail Baltic и синхронизация элекросистем Балтийских стран с материковой Европой, от которых выиграет весь наш регион”, — сказал премьер-министр Юри Ратас накануне встречи. ”Быстрое развитие региональных проектов в наших общих интересах, и мы должны обеспечить им по возможности значительную поддержку из следующего европейского бюджета”, — добавил он.

Рабочие сессии, посвященные Rail Baltic и энергетике, пройдут в помещениях Elering. Председатель правления предприятия Таави Вескимяги даст министрам обзор региональных проектов из сферы энергетики и идей на будущее. Во встрече принимают участие также ответственные за сферу транспорта министры Латвии и Литвы и представитель Европейской комиссии.

Более широко тема многолетнего бюджета Европейского союза будет обсуждаться во время рабочего обеда, за которым к премьер-министрам присоединится еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан, задачей которого является способствовать достижению странами ЕС договоренности в вопросе следующего бюджета. В конце дня у Юри Ратаса и Йоханнеса Хана запланирована двусторонняя встреча.

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