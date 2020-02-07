Премьер-министры стран Балтии обсудят в Таллинне инфраструктурные проекты и бюджет ЕС

В фокусе внимания встречи — Rail Baltic и другие региональные проекты из сферы коммуникаций, а также следующий долгосрочный бюджет Европейского союза на 2021–2027 год.

”Эстония в 2020 году координирует работу Балтийского совета министров. Одним из наших приоритетов является улучшение региональных коммуникаций. Мы продолжаем тесно сотрудничать в рамках совместных проектов из области инфраструктуры и энергетики, таких как Rail Baltic и синхронизация элекросистем Балтийских стран с материковой Европой, от которых выиграет весь наш регион”, — сказал премьер-министр Юри Ратас накануне встречи. ”Быстрое развитие региональных проектов в наших общих интересах, и мы должны обеспечить им по возможности значительную поддержку из следующего европейского бюджета”, — добавил он.

Рабочие сессии, посвященные Rail Baltic и энергетике, пройдут в помещениях Elering. Председатель правления предприятия Таави Вескимяги даст министрам обзор региональных проектов из сферы энергетики и идей на будущее. Во встрече принимают участие также ответственные за сферу транспорта министры Латвии и Литвы и представитель Европейской комиссии.