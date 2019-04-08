Правопопулисты хотят создать новую фракцию в Европарламенте

По словам Мойтена, EAPN будет сформирован после выборов в Европарламент, которые пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая.

Альянс будет отличаться своей "патриотической" повесткой, добавил он. "Мы хотим свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС. Право въезда получит только тот, кто получит наше разрешение на это за пределами Евросоюза", — добавил он. "Если мы хотим сохранить европейское разнообразие <…> и богатство культур, нам придется возвести "крепость Европу", — считает политик.

Правопопулисты сближаются

Маттео Сальвини в свою очередь отметил: "Мы расширяем нашу общность, семью. Мы работаем над новой европейской мечтой".