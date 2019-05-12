Порошенко подсчитал, сколько украинцев уже "ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС"

Действующий президент УкраиныПетр Порошенко заявил, что с момента введения безвизового режима страны Евросоюза посетили уже более 2,5 млн украинцев. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере.
По его словам, мир для граждан Украины становится все более открытым каждый день.
”2 575 390 — столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС!” — написал Порошенко.
Действующий президент Украины добавил, что стран, которые украинцы могут посещать без визы, ”уже более сотни”.
Ранее Порошенко заявил, что ”ценность украинского паспорта” выросла из-за ”безвиза”.