12.05.2019, 17:40

Порошенко подсчитал, сколько украинцев уже "ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС"

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Gazeta.ru
EST 28
Ukraina president Petro Porošenko Kadriorus
Ukraina president Petro Porošenko KadriorusFoto: Rauno Volmar

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что с момента введения безвизового режима страны Евросоюза посетили уже более 2,5 млн украинцев. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере.

По его словам, мир для граждан Украины становится все более открытым каждый день.

”2 575 390 — столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС!” — написал Порошенко.

Действующий президент Украины добавил, что стран, которые украинцы могут посещать без визы, ”уже более сотни”.

Ранее Порошенко заявил, что ”ценность украинского паспорта” выросла из-за ”безвиза”.

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