Порошенко подсчитал, сколько украинцев уже "ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС"

По его словам, мир для граждан Украины становится все более открытым каждый день.

”2 575 390 — столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС!” — написал Порошенко.

Действующий президент Украины добавил, что стран, которые украинцы могут посещать без визы, ”уже более сотни”.

Ранее Порошенко заявил, что ”ценность украинского паспорта” выросла из-за ”безвиза”.