Поможет ли бум в солнечной энергетике в ЕС сдержать изменение климата?

Главной причиной нового подъема на рынке стало резкое падение цен на солнечные батареи. Цена на них сегодня составляет меньше четверти от той, что была в 2010 году. В итоге снизились и затраты на производство электричества с использованием энергии солнца.

Солнечные панели зачастую являются самым дешевым способом генерации электричества. Так, например, в Германии стоимость электричества, которое вырабатывают солнечные батареи, установленные на крышах зданий, составляет менее одной трети от стоимости электроэнергии на немецком рынке. Также и электричество, вырабатываемое в Европе из энергии солнца, значительно дешевле того, что производят новые угольные, газовые и атомные электростанции — его стоимость обычно в два раза ниже.

Кроме того, в отличие от методов генерации электроэнергии из ископаемых видов топлива солнечная энергетика наносит гораздо меньший долговременный ущерб окружающей среде, климату и здоровью населения, показывает исследование немецкого Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA).

Системы фотовольтаики станут главным источником электроэнергии

Эксперты сходятся во мнении, что солнце и ветер в будущем станут основными энергоносителями. При этом прогнозируемое снижение цен на фотоэлектрические преобразователи энергии благодаря внедрению инноваций и массовому производству будет только способствовать их более широкому использованию.

Кристиан Брейер (Christian Breyer), профессор Лаппеэнрантского технологического университета (LUT) в Финляндии, ожидает в ближайшие 20 лет падения стоимости фотоэлектрических преобразователей еще в два раза. "К 2040 году электроэнергия, вырабатываемая крупными фотоэлектрическими станциями в богатых солнцем регионах планеты, будет стоить уже меньше цента за киловатт-час", — пояснил Брейер DW.

Ученые из LUT вместе с экспертами независимой организации Energy Watch Group (EWG) смоделировали, как мог бы выглядеть оптимальный вариант климатически нейтрального энергоснабжения в мире и в Европе. Согласно исследованию, к 2050 году солнечная энергия могла бы покрывать 62% всех энергетических потребностей Европы, ветровая — 32%, гидроэнергия — 4% и биоэнергия — 2%.

Для этого потребуется дальнейшее развитие отрасли. По словам одного из соавторов исследования, президента Energy Watch Group Ханса-Йозефа Фелля (Hans-Josef Fell), общая мощность фотоэлектрических установок в ЕС должна вырасти примерно до 5700 ГВт с нынешних 132 ГВт. "При таком сценарии переход на стопроцентное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) возможен, и обойдется он не дороже сегодняшней энергетической системы", — рассказал Фелль DW.

Достаточно ли мощностей солнечных электростанций?