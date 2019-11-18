Погранконтроль в странах ЕС ставит под вопрос существование Шенгена

С тех пор все пять стран продолжали осуществлять пограничный контроль, указывая на "ситуацию в Европе в области безопасности и угрозы, создаваемые продолжающимися мощными вторичными перемещениями". Франция никогда не получала от Совета ЕС никаких рекомендаций, но также продолжала осуществлять пограничный контроль, ссылаясь на "постоянную террористическую угрозу".
"Сейчас мы находимся в чисто политической, а не правовой и не основанной на фактах ситуации, — говорит Ив Паскуо. — Либо должна быть дана надлежащая правовая оценка текущей ситуации, либо правила должны быть изменены".
Отвечая на вопрос, являются ли нынешние пограничные проверки законными, Еврокомиссия сослалась на статьи 25 и 26 Шенгенского пограничного кодекса, но не пояснила, как они применяются к нынешней ситуации. Эти две статьи представляют собой базовую основу для введения погранконтроля: только в исключительных обстоятельствах, на срок до 30 дней, с возможностью продления до 6 месяцев, если только не возникает ситуация в соответствии со статьей 29.
Германия стала первой страной, которая 13 сентября 2015 года возобновила проверку на границе, и с 2006 года пограничный контроль в ней проводился наибольшее количество дней из всех стран Шенгенской зоны. Министерство внутренних дел в Берлине, ответственное за пограничный контроль на границах Германии, сообщило DW: "Предписания Шенгенского пограничного кодекса в отношении сроков, с точки зрения Федерального министерства внутренних дел, касаются каждого отдельного распоряжения о временном восстановлении внутреннего пограничного контроля". Это должно означать, что с каждым полугодовым продлением сроки, установленные в шенгенском законодательстве, должны сбрасываться.
Европейский парламент не согласен с такой интерпретацией. "Мы считаем, что речь идет о политическом, а не о юридическом решении, — говорит Таня Фаён, депутат Европарламента, которая подготовила доклад с изложением позиции парламента по вопросам пограничного контроля. — Существует абсолютный верхний предел в два года, который может быть превышен только в том случае, если будут выявлены недостатки, представляющие угрозу для всей Шенгенской зоны. Эти условия в настоящее время не выполняются, и срок, установленный в статье 29-й, истек".
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