Погранконтроль в странах ЕС ставит под вопрос существование Шенгена

В пределах Шенгенской зоны люди и товары могут свободно перемещаться через границы. Соглашение между 26 странами Шенгена, в число которых входит большинство стран Европейского Союза, направлено на благо экономики и граждан. Вообще же в мире практика открытых границ между странами не очень распространена.

То, когда и как страна Шенгенской зоны может вновь ввести временный контроль на своих границах, определяют четкие правила. До недавнего времени это случалось редко, в основном в случае заранее намеченных мероприятий, таких как спортивные соревнования или политические конференции: Португалия, например, осуществляла пограничный контроль во время саммита НАТО в Лиссабоне, а Дания — во время климатической конференции в Копенгагене. Проверки такого рода обычно длятся всего несколько дней и запланированы загодя.

В шести странах контроль был восстановлен на долгий срок

Но с сентября 2015 года "некоторые страны используют все юридические возможности Шенгенского кодекса для расширения пограничного контроля", говорит эксперт по миграции Ив Паскуо, старший советник Брюссельского аналитического центра European Policy Centre (EPC). По его словам, раньше такого никогда не случалось.