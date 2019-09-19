19.09.2019, 21:40

Почти на 740 млн евро: какие поддельные и потенциально опасные товары задержала таможня ЕС в 2018 году


rus.delfi.ee
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Maksu- ja Tolliameti reid Happy Juice veippoodi
Maksu- ja TolliametFoto: Madis Veltman

Из опубликованных сегодня Еврокомиссией новых данных видно, что в 2018 году в ЕС задержали больше поддельных товаров, чем годом ранее, также увеличилось количество отправляемых через курьеров и почтовые автоматы мелких посылок.

Количество задержанных посылок в 2017 году составляло 57 433 и в 2018 году — 69 354, но общее количество задержанных предметов по сравнению с предыдущими годами значительно уменьшилось. В 2018 году задержали почти 27 миллионов нарушающих право интеллектуальной собственности артикулов, уличная цена которых составляет около 740 млн евро. В Эстонии количество задержанных посылок тоже несколько увеличилось: если в 2017 году таких посылок было 319, то в 2018 году — 359.

Из товарных артикулов больше всего задержали сигарет, которые составили 25% от задержанных артикулов. За ними следовали игрушки (14%), упаковочный материал (9%), этикетки, таблички и наклейки (9%) и одежда (8%). Товары, которые используют дома для личного потребления, например, товары для ухода за телом, лекарства, игрушки и электрические предметы домашнего обихода составили почти 37% от общего количества задержанных артикулов.

Китай по-прежнему является главной страной отправления нарушающих права интеллектуальной собственности товаров. Поддельные алкогольные напитки происходили в основном из Северной Македонии. Турция была главным источником других напитков, парфюмов и косметики. Таможня ЕС задержала много поддельных наручных часов, мобильных телефонов и аксессуаров, картриджей и тонеров, CD/DVD, табличек и наклеек, которые происходили из Гонконга, из Китая. Главным источником компьютерных устройств была Индия, в случае сигарет — Камбоджа, и упаковочный материал шел в основном из Боснии и Герцеговины.

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