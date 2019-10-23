План Юнкера сработал: экономический рост в ЕС восстановился, количество рабочих мест выросло

Кроме прямого, программа оказывает и долгосрочное макроэкономическое влияние на ЕС. К 2037 году совершенные в рамках плана сделки принесут миллион новых рабочих мест и увеличат ВВП на 1,2%. Улучшенные связи и более высокая производительность, сопровождающие получившие поддержку при помощи плана проекты, помогут усилить конкурентоспособность ЕС и его долгосрочный экономический рост.

Благодаря программе Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд (EIF) одобрил финансирование около 1200 сделок и предлагают помощь более чем миллиону стартапов и малых и средних предприятий в различных областях экономики во всех 28 странах-участницах. В Эстонии общий объем финансирования предприятий составляет 29 млн евро. Прогнозируемый общий объем инвестиций — 810 млн евро.

По состоянию на октябрь 2019 года самый большой объем инвестиций, привлеченных при помощи EFSI, в пересчете на ВВП наблюдался в Греции. Эстония — на втором месте. За ней следует Португалия, Болгария и Польше. Более подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Кроме инновационных проектов и финансирования новых технологий при помощи плана Юнкера были поддержаны и другие цели ЕС, например климатическая, социальная и транспортная политика. Благодаря программе:

- более 10 млн домохозяйств имеет доступ к возобновляемой энергии

- 20 млн европейцев могут пользоваться более качественными медицинскими услугами

- 182 млн путешественников в год могут пользоваться более хорошей железнодорожной и городской инфраструктурой.

Более подробный отчет о проделанной работе ЗДЕСЬ.

Большое внимание уделяется и защите планеты. Благодаря программе инвестиции в климатические меры составят 90,7 млн евро. Среди проектов: максимально экологичные генераторы, ветровые парки, проекты по солнечной энергии, водосберегающие души, экологичные автобусы и LED-освещение.

Второй основной задачей программы Юнкера является предоставление помощи в запуске проектов. Европейский центр инвестиционных консультаций предлагает техническую помощь и консультирует по вопросам развития проектов. За все время действия центра с 2015 года было рассмотрено более 1400 ходатайств со всех уголков ЕС. Из них 400 получат консультационное пособие, а более 50 уже вовлечены в схему EIP.

На данный момент на сайте инвестиционных проектов ЕС, представляющем собой своего рода место встречи разработчиков проектов и инвесторов, выставлено более 900 проектов.