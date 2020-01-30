Первые услуги сети интернета 5G будут доступны в 140 городах Европы

Европейская комиссия также опубликовала список рекомендаций, призванных гарантировать безопасность инфраструктуры 5G в странах-членах ЕС, возложив при этом на сами эти страны ответственность за выбор компаний-производителей, участвующих в поставках оборудования для ядер сетей, пишет Mediasat.

Предложив свой набор инструментов для обеспечения безопасности 5G, Еврокомиссия призывает регуляторов использовать свои полномочия для обеспечения контроля над цепочкой поставок оборудования для мобильных операторов.

В Еврокомиссии рекомендуют операторам ограничить зависимость от одного поставщика, заменив ее стратегией, аналогичной принятой в Великобритании, и предусматривающей работу с множеством поставщиков.

Документ Еврокомиссии также содержит подробные рекомендации по снижению специфических рисков в секторе 5G и дает обзор ключевых стратегических и технических мер для использования государствами-членами.

Последний документ был составлен в рамках реализации более широкого плана по обеспечению безопасности сети 5G, начатого в марте 2019 года, который дает информацию о передовых практиках для стран, но не вводит юридически обязывающих правил.