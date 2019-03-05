Переход на зимнее и летнее время в ЕС будет отменен в 2021 году

Комиссия очевидно пошла навстречу пожеланиям членов ЕС, которые в ответ на попытки Еврокомиссии ввести отказ от перестановки часовых стрелок уже в 2019 году потребовали дать им больше времени на подготовку к столь важной реформе. Ведь у каждой страны есть свои предпочтения — на каком времени остановиться в качестве постоянного — летнем или зимнем. А тут не обойтись без согласований с населением и парламентами, пишет RG.RU.

Между тем уже в ближайшие дни предложение транспортной комиссии будет рассмотрено на пленарном заседании Европарламента. У евродепутата от Христианско-социального союза Германии Маркуса Фербера нет никаких сомнений в том, что Европейский парламент проголосует за отмену перестановки времени. Об этом он поведал авторитетной немецкой газете Die Welt.