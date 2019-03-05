Переход на зимнее и летнее время в ЕС будет отменен в 2021 году

Комиссия Европарламента по вопросам транспорта накануне приняла решение о том, что начиная с 2021 года страны Европейского союза перестанут переводить стрелки часов с зимнего на летнее время и наоборот.
Комиссия очевидно пошла навстречу пожеланиям членов ЕС, которые в ответ на попытки Еврокомиссии ввести отказ от перестановки часовых стрелок уже в 2019 году потребовали дать им больше времени на подготовку к столь важной реформе. Ведь у каждой страны есть свои предпочтения — на каком времени остановиться в качестве постоянного — летнем или зимнем. А тут не обойтись без согласований с населением и парламентами, пишет RG.RU.
Между тем уже в ближайшие дни предложение транспортной комиссии будет рассмотрено на пленарном заседании Европарламента. У евродепутата от Христианско-социального союза Германии Маркуса Фербера нет никаких сомнений в том, что Европейский парламент проголосует за отмену перестановки времени. Об этом он поведал авторитетной немецкой газете Die Welt.
Ну а вслед за парламентариями свою точку зрения по этому непростому вопросу должны будут огласить страны-члены ЕС. Но самая, пожалуй, сложная работа ляжет на плечи транспортной комиссии Европарламента, которая соберется вновь в июне. Ей предстоит договориться о координации действий в начале 2021 года для того, чтобы избежать возможной временной неразберихи в работе железнодорожников, авиаторов, автомобилистов, речных и морских судов и других транспортников.
И только после всех необходимых согласований в 2021 году часы в Евросоюзе остановятся на постоянном у всех участников ЕС времени.
Ну а пока все остается по-прежнему. 31 марта 2019 года часы в странах Евросоюза будут переведены на летнее время.