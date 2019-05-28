Парламент ЕС хочет видеть своего кандидата главой Еврокомиссии

Европарламент намерен приложить усилия к тому, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, предложенных его фракциями. Об этом договорились главы большинства фракций Парламента ЕС, сообщил его действующий председатель Антонио Таяни во вторник, 28 мая, в Брюсселе после встречи с председателями представленных в парламенте политических сил. Против выступил Альянс либералов и демократов за Европу, заявил его глава Ги Верхофстадт.

Позднее в тот же день главы стран и правительств стран Евросоюза (Европейский совет) обсудят возможные кандидатуры на пост главы Еврокомиссии. Согласно законодательству ЕС, Евросовет предлагает одного кандидата на эту должность, учитывая при этом результаты выборов в Европарламент. Предложенную кандидатуру в свою очередь должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Принцип главных кандидатов на пост главы Еврокомиссии