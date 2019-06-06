Папа Римский утвердил изменения в текст молитвы "Отче наш". Над ними работали 16 лет(5)
Изменения коснулись фразы "не введи нас во искушение".
Изменения коснулись фразы "не введи нас во искушение".
Как сообщает католическое издание Avvenir, изменения в текст молитвы были внесены в рамках новой редакции книги "Римский миссал". Новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев.
О необходимости изменить текст ”Отче наш” Франциск впервые сказал еще в 2017 году. По его словам, фраза ”не введи нас во искушение” (”e non ci indurre in tentazione”) является неточной, поскольку Бог не приводит людей к греху. "Это не Бог бросает меня в искушение и смотрит, как я падаю. Он не делает этого, а помогает немедленно подняться", — отметил понтифик.
Теперь фраза будет читаться как "не оставь нас в искушении" (non abbandonarci alla tentazione).
Решение Папы подводит черту под поисками нужной формулировки, которую католические епископы пытались усовершенствовать с богословской, пастырской и стилистической точки зрения в течение 16 лет.
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