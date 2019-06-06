Папа Римский утвердил изменения в текст молитвы "Отче наш". Над ними работали 16 лет

Как сообщает католическое издание Avvenir, изменения в текст молитвы были внесены в рамках новой редакции книги "Римский миссал". Новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев.

О необходимости изменить текст ”Отче наш” Франциск впервые сказал еще в 2017 году. По его словам, фраза ”не введи нас во искушение” (”e non ci indurre in tentazione”) является неточной, поскольку Бог не приводит людей к греху. "Это не Бог бросает меня в искушение и смотрит, как я падаю. Он не делает этого, а помогает немедленно подняться", — отметил понтифик.

Теперь фраза будет читаться как "не оставь нас в искушении" (non abbandonarci alla tentazione).

Решение Папы подводит черту под поисками нужной формулировки, которую католические епископы пытались усовершенствовать с богословской, пастырской и стилистической точки зрения в течение 16 лет.