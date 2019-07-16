Ожидаемый выбор: у Еврокомиссии появился новый председатель

Европарламент одобрил назначение Урсулы Фон Дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии, передает РИА «Новости».
В этой должности она пробудет следующие 5 лет, а займет пост в ноябре.
Кандидатуру поддержали 383 депутата.
60-летняя фон дер Ляйен станет первой женщиной, которая займет высшую должность в Евросоюзе, отмечает ru.euronews.com/
Она не в первый раз становится первопроходцем: в 2013 году фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны Германии, и с тех пор занимает эту должность. Фон дер Ляйен родилась в Брюсселе и на протяжении нескольких лет оставалась близкой соратницей канцлера Германии Ангелы Меркель. В ФРГ многие считали, что она вполне может стать преемницей Меркель.
Хотя Урсула фон дер Ляйен занимается политикой не с самого раннего возраста, в политических кругах она не новичок: её отец, Эрнст Альбрехт, также политик, успел побывать главой немецкой земли Нижняя Саксония и генеральным директором Европейской комиссии.
В 1972 году, в возрасте 13 лет фон дер Ляйен переехала с родителями из Брюсселя в Германию. Окончив школу, она продолжила изучать экономику в Лондонской школе экономики, а затем медицину со специализацией в гинекологии в Ганновере.
Фон дер Ляйен носительница французского и немецкого языков, у неё семеро детей, что относительно редкое явление в Германии, где средний уровень рождаемости составляет 1,59 ребёнка на одну женщину.
Урсула фон дер Ляйен пришла в политику в 43 года и с тех пор состоит в консервативной христианско-демократической партии (ХДС/ХСС), которую до недавнего времени возглавляла Ангела Меркель.
С 2001 по 2004 год она занимала различные политические должности в регионе Ганновера, а затем, в 2003 году была избрана в парламент земли Нижняя Саксония, после чего вошла в состав регионального кабинета министров, с портфелем министра по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здравоохранения.
Фон дер Ляйен стала политиком федерального уровня в 2005 году, когда Ангела Меркель назначила её Федеральным министром по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Четыре года спустя она была избрана в Бундестаг, федеральный парламент Германии. До 2013 года она занимала пост Федерального министра труда и социальных отношений.
В период её пребывания на посту министра обороны её министерство подверглось критике за заключение сомнительных контрактов с частным сектором, связанных с наймом двух консалтинговых фирм McKinsey и Accenture.
Позднее она отметила, что при распределении контрактов было допущено несколько ошибок и что она постарается не допустить их повторения "путем принятия ряда новых мер".
В 2015 году она была обвинена - и позднее оправдана - в плагиате в своей докторской диссертации.
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