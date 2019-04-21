Отсрочка "Брекзита" чревата многомиллионными расходами для Европарламента

При этом годовые расходы на британских депутатов составят около 36 млн евро, приводит издание расчеты европарламентария Ингеборг Гресле (Ingeborg Gräßle).

В случае переноса "Брекзита" граждане Великобритании имеют право участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента, заявил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он сослался на действующее законодательство Евросоюза. Выборы в Парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года.

На саммите Евросоюза договорились об отсрочке до 31 октября

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для "Брекзита".