От крестьян до бездомных: ЕП принял новый пакет мер по борьбе с кризисом Covid-19

В пакет мер вошло решение обеспечить эластичность использования средств структурных фондов ЕС. Теперь страны имеют право перемещать средства между тремя главными фондами кохезии (Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд и Фонд кохезии), а также менять приоритеты и перемещать средства по разным региональным категориям.

В порядке исключения средства ЕС можно будет использовать в объеме 100% для финансирования проектов, связанных с последствиями Covid-19. Кроме того, упрощен процесс утверждения программ. Новые правила позволят крестьянам получать займы или гарантии на выгодных условиях, чтобы покрыть расходы в размере до 200 000 евро.

Особое внимание в новом пакете мер уделяется рыбной отрасли и бездомным. ЕС поможет рыбакам, которым пришлось остановить свою работу, окажет финансовую помощь производителям аквакультур и гарантирует эластичность бюджета для тех стран, которые уже потратили все присвоенное им финансирование на эту отрасль.

Бездомные смогут получать помощь из средств Европейского фонда поддержки самых малообеспеченных лиц (EAFVP). Предполагается, что им будут выделены продукты и другие товары первой необходимости, которые можно будет обменять на электронные или бумажные купоны.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!