23.05.2019, 18:50

Общий регламент ЕС по защите личных данных: год спустя


rus.delfi.ee
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Andmekaitse Inspektsiooni veebikülg
Andmekaitse Inspektsiooni veebikülgFoto: Vallo Kruuser

Исполняется год с даты начала применения общего регламента по защите личных данных. По этому случаю ответственный за единый цифровой рынок вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип и комиссар ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова сделали следующее заявление:

"25 мая Европа отмечает первую годовщину новых правил защиты данных, или общего регламента по защите личных данных. Эти переломные правила не только привели Европу в соответствие с цифровой эпохой, но и стали примером для всего мира.

Главная цель правил — сделать людей способными и помочь им достичь большего контроля над своими личными данными. Ситуация уже меняется, потому что люди начали использовать свои новые права и более двух третей европейцев осведомлены о новом регламенте.

Для предпринимателей это тоже полезно, поскольку они должны следовать только одному своду норм во всем ЕС. Они навели порядок в части защиты данных, что обеспечило лучшую охрану данных и основанные на доверии отношения со своими клиентами.

Общий регламент по защите личных данных дал учреждениям средство для борьбы с нарушениями. Недавно созданный Европейский совет по защите данных, например, за год зарегистрировал более 400 трансграничных случаев во всей Европе. Это дает подтверждение дополнительной ценности общего регламента по защите личных данных, потому что защита данных не останавливается на государственных границах.

Люди более осведомленные, и это очень ободряющий знак. По последним данным, около шести человек из десяти осведомлены о том, что в их стране есть учреждение по защите данных. В 2015 году об этом знали только четыре человека из десяти. У учреждений по защите данных важная роль в том, что при помощи общего регламент по защите личных данных достигают и реальных результатов.

Новый правовой акт стал регулятивной основой Европы, что формирует наши меры во многих сферах. Начиная с искусственного интеллекта, разработки сетей 5G до обеспечения надежности выборов — эффективные нормы защиты данных благодаря доверию людей способствуют формированию нашей политики и развитию технологий.

Принципы общего регламента по защите личных данных распространяются и за пределами Европы. От Чили до Японии, от Бразилии до Индии и от Аргентины до Кении начинают использовать новые рассматривающие неприкосновенность частной жизни правовые акты, которые основываются на сильных защитных мерах, судебной защите прав личности и независимых надзорных учреждениях. Опирающееся на усиление требований приближение правил создает новые возможности для способствования основанным на доверии и безопасности потокам данных.

Общий регламент по защите личных данных изменил регулятивную ситуацию как в Европе, так и за ее пределами. Но выполнение этих норм — динамичный процесс, и он не происходит в одночасье. Наша главная цель в последующие месяцы — обеспечить их соответствующее требованиям и единообразное применение во всех странах ЕС. Мы призываем страны ЕС следовать положениям общего регламента по защите личных данных и его цели, чтобы создать прогнозируемую среду и предотвратить нецелесообразную нагрузку заинтересованных групп, прежде всего малых предприятий. Также мы продолжаем тесное сотрудничество с Европейским советом по защите данных, государственными учреждениями по защите данных и предпринимателями и гражданским обществом, чтобы разрешить самые срочные вопросы и упростить применение новых правил".

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Вчера опубликовали первые результаты рассматривающего защиту личных данных специального исследования Евробарометра. В исследовании участвовало 27 000 человек по всему ЕС. Жители Эстонии знают об общем регламенте по защите личных данных значительно меньше среднего по Евросоюзу — 58% слышали о нем и 28% знают, что это такое. Еврокомиссия обнародует полные результаты исследования Евробарометра на посвященном годовщине общего регламента по защите личных данных специальном мероприятии 13 июня.

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