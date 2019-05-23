Общий регламент ЕС по защите личных данных: год спустя

Люди более осведомленные, и это очень ободряющий знак. По последним данным, около шести человек из десяти осведомлены о том, что в их стране есть учреждение по защите данных. В 2015 году об этом знали только четыре человека из десяти. У учреждений по защите данных важная роль в том, что при помощи общего регламент по защите личных данных достигают и реальных результатов.

Новый правовой акт стал регулятивной основой Европы, что формирует наши меры во многих сферах. Начиная с искусственного интеллекта, разработки сетей 5G до обеспечения надежности выборов — эффективные нормы защиты данных благодаря доверию людей способствуют формированию нашей политики и развитию технологий.

Принципы общего регламента по защите личных данных распространяются и за пределами Европы. От Чили до Японии, от Бразилии до Индии и от Аргентины до Кении начинают использовать новые рассматривающие неприкосновенность частной жизни правовые акты, которые основываются на сильных защитных мерах, судебной защите прав личности и независимых надзорных учреждениях. Опирающееся на усиление требований приближение правил создает новые возможности для способствования основанным на доверии и безопасности потокам данных.

Общий регламент по защите личных данных изменил регулятивную ситуацию как в Европе, так и за ее пределами. Но выполнение этих норм — динамичный процесс, и он не происходит в одночасье. Наша главная цель в последующие месяцы — обеспечить их соответствующее требованиям и единообразное применение во всех странах ЕС. Мы призываем страны ЕС следовать положениям общего регламента по защите личных данных и его цели, чтобы создать прогнозируемую среду и предотвратить нецелесообразную нагрузку заинтересованных групп, прежде всего малых предприятий. Также мы продолжаем тесное сотрудничество с Европейским советом по защите данных, государственными учреждениями по защите данных и предпринимателями и гражданским обществом, чтобы разрешить самые срочные вопросы и упростить применение новых правил".

Вчера опубликовали первые результаты рассматривающего защиту личных данных специального исследования Евробарометра. В исследовании участвовало 27 000 человек по всему ЕС. Жители Эстонии знают об общем регламенте по защите личных данных значительно меньше среднего по Евросоюзу — 58% слышали о нем и 28% знают, что это такое. Еврокомиссия обнародует полные результаты исследования Евробарометра на посвященном годовщине общего регламента по защите личных данных специальном мероприятии 13 июня.