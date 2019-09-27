27.09.2019, 11:15

Образование и обучение в ЕС: поддержка учителей важнее всего в формировании образовательного пространства Европы


rus.delfi.ee
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Õpetaja ja õpilane.
Õpetaja ja õpilane. Foto: Anni Õnneleid

Одновременно с началом второго европейского саммита в сфере образования Еврокомиссия в четверг опубликовала обзор сферы образования и обучения за 2019 год, в котором анализируют развитие образования и обучения в ЕС и его странах-членах. В обзоре за 2019 год отражают сделанные при достижении важных целей образования и обучения в ЕС успехи, но подчеркивают и то, что следует больше поддерживать учителей и делать профессию учителя более привлекательной.

В обзоре за этот год, который стал уже восьмым, сосредотачиваются на учителях. В обзоре представляют результаты проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) масштабного, направленного на учителей опроса и анализируют их. Последнее рассматривающее учителей и обучение международное исследование показало, что учителя нуждаются в обучении, чтобы лучше справляться с насущными темами, например, с использованием информационных и коммуникационных технологий, преподаванием ученикам с особыми потребностями и преподаванием в мультикультурном классе. Для решения проблемы обучения в обзоре рекомендуют обеспечить, чтобы в системе образования было достаточно учителей-предметников как в сельских, так и в городских районах. В то же время в обзоре подчеркивают, что нужны большие политические усилия, чтобы найти лучших кандидатов в учителя, как следует их обучить и обеспечить, чтобы у них была мотивация работать учителем.

Что касается инвестирования в образование, то данные последнего обзора показывают, что государственные расходы на образование в ЕС в общем виде сохранились на том же уровне, причем страны-члены по-прежнему инвестируют в образование меньше, чем они делали это до экономического кризиса 2007-2008 годов.

В последней публикации обзора констатируют, что страны-члены к настоящему моменту почти достигли поставленной цели в части уменьшения вылета из школы. Хотя доля вылетевших из школы уменьшилась с 14,2% в 2009 году до 10,6% в 2018 году, с 2016 года заметно замедление уменьшения. Доля получивших высшее образование молодых людей увеличилась с 32,3% в 2009 году до 40,7% в 2018 году. Обзор также показывает то, что более высокий уровень образования соотносится с более высокой трудовой занятостью недавно окончивших вуз и степенью участия в обучении для взрослых.

Доля участвующих в дошкольном образовании детей выросла с 90,8% в 2009 году до 95,4% в 2017 году. Хотя участие в образовании в Европе выросло, одна пятая 15-летних учеников до сих пор не может решить простые задания по чтению, математике и естественным наукам и слишком много детей по-прежнему под угрозой недостатка образования.

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