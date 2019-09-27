Образование и обучение в ЕС: поддержка учителей важнее всего в формировании образовательного пространства Европы

В обзоре за этот год, который стал уже восьмым, сосредотачиваются на учителях. В обзоре представляют результаты проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) масштабного, направленного на учителей опроса и анализируют их. Последнее рассматривающее учителей и обучение международное исследование показало, что учителя нуждаются в обучении, чтобы лучше справляться с насущными темами, например, с использованием информационных и коммуникационных технологий, преподаванием ученикам с особыми потребностями и преподаванием в мультикультурном классе. Для решения проблемы обучения в обзоре рекомендуют обеспечить, чтобы в системе образования было достаточно учителей-предметников как в сельских, так и в городских районах. В то же время в обзоре подчеркивают, что нужны большие политические усилия, чтобы найти лучших кандидатов в учителя, как следует их обучить и обеспечить, чтобы у них была мотивация работать учителем.

Что касается инвестирования в образование, то данные последнего обзора показывают, что государственные расходы на образование в ЕС в общем виде сохранились на том же уровне, причем страны-члены по-прежнему инвестируют в образование меньше, чем они делали это до экономического кризиса 2007-2008 годов.