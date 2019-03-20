Оборонный фонд ЕС выделит 525 миллионов евро на проекты в сфере науки и промышленности

Еврокомиссия приняла вчера решение участия в финансировании проектов в оборонной промышленности на общую сумму 500 миллионов евро в течение 2019-2020 годов. Также на поддержку совместных проектов в области оборонных исследований в 2019 году предусмотрены еще 25 миллионов. Во вторник были объявлены соответствующие конкурсы.

Из средств Европейского оборонного фонда, который полностью начнет действовать в 2021 году, поддержат создание новой конкурентоспособной оборонной производственной базы, а также увеличат стратегическую безопасность ЕС. Прежде всего сосредоточатся на технологии дронов, спутников, систем раннего обнаружения, умной техники, киберзащиты и мониторинге вод.

”Сотрудничество в сфере обороны является единственным путем для того, чтобы защитить европейцев в этом нестабильном мире. Мы делаем нашу часть. Совместные проекты уже материализуются. Европейская оборона происходит. На основе лучшего опыта мы доведем финансирование до уровня, необходимого для наполнения полноценного Фонда европейской обороны до 2021 года”, — отметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.