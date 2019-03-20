Оборонный фонд ЕС выделит 525 миллионов евро на проекты в сфере науки и промышленности
Из Европейского оборонного фонда выделят 525 миллионов евро на проект ”Евродрон”, а также на иные общие проекты в сфере науки и промышленности.
Из Европейского оборонного фонда выделят 525 миллионов евро на проект ”Евродрон”, а также на иные общие проекты в сфере науки и промышленности.
Еврокомиссия приняла вчера решение участия в финансировании проектов в оборонной промышленности на общую сумму 500 миллионов евро в течение 2019-2020 годов. Также на поддержку совместных проектов в области оборонных исследований в 2019 году предусмотрены еще 25 миллионов. Во вторник были объявлены соответствующие конкурсы.
Из средств Европейского оборонного фонда, который полностью начнет действовать в 2021 году, поддержат создание новой конкурентоспособной оборонной производственной базы, а также увеличат стратегическую безопасность ЕС. Прежде всего сосредоточатся на технологии дронов, спутников, систем раннего обнаружения, умной техники, киберзащиты и мониторинге вод.
”Сотрудничество в сфере обороны является единственным путем для того, чтобы защитить европейцев в этом нестабильном мире. Мы делаем нашу часть. Совместные проекты уже материализуются. Европейская оборона происходит. На основе лучшего опыта мы доведем финансирование до уровня, необходимого для наполнения полноценного Фонда европейской обороны до 2021 года”, — отметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.
В частности, на обеспечение боеспособности, защиты и мобильности войск за счет создания спутниковых систем обнаружения угроз и борьбы с беспилотниками выделяется 80 миллионов евро. На разведку, защищенную связь и борьбу с кибернетическими угрозами будут использованы 182 миллиона евро. Еще 71 миллион евро будет потрачено на развитие ударных систем наземного, воздушного и морского базирования. Отдельное финансирование предусмотрено для так называемых инновационных оборонных технологий — 27 миллионов евро направляются на развитие искусственного интеллекта, виртуальной реальности и кибернетических технологий.
Еще 100 миллионов евро предполагается потратить на развитие программы ”Евродрон”, которая важна для обеспечения стратегической автономии Европы. 37 миллионов евро направляются на развитие взаимосовместимости и надежности военной связи.
В программе 2019 года 25 миллионов предусмотрены на поддержку научных исследований в области доминирования электромагнитного спектра и сбросовых оборонных технологий. Эти сферы считаются особенно важными для сохранения ведущей роли Европы в плане технологий и их независимости в долгосрочной перспективе.
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