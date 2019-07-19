Новая глава Еврокомиссии продолжит политику санкций против Москвы



В то же время Урсула фон дер Ляйен выразила удовлетворение тем, как Запад отреагировал на провокации Москвы. "Мы, европейцы, все более успешны в разоблачении российских кампаний по дезинформации, а также в том, как мы поступаем с кампаниями по продвижению фейков в соцсетях", — указала она. По словам экс-министра, Запад считает "своей привилегией" отвечать на подобные действия демократически — "прозрачно, посредством свободной прессы и открытых дебатов".

Кроме того немецкий политик напомнила о необходимости более тесного взаимодействия ЕС и США. Надеюсь, наши американские друзья не будут забывать, что мы находимся на одной стороне и должны действовать более согласованно, сказала она.

Урсула фон дер Ляйен займет свой новый пост 1 ноября. Она была утверждена Европарламентом во главе Еврокомиссии 16 июля. В ее поддержку высказались 383 депутата, против — 327, воздержались — 22.