Немецкие бизнесмены: Евросоюз лучше, чем о нем думают

Главные преимущества ЕС: политическая стабильность и евро

Наибольшую пользу от европейской интеграции конкретно для своих фирм представители деловых кругов ФРГ видят в обеспечении политической стабильности на континенте. На этот аспект указали 82% опрошенных. Весьма показательно, что в 2006 году в ходе аналогичного опроса данный пункт назвали 53%.

Таким образом, немецкие бизнесмены за минувшие весьма бурные в политическом плане десять с лишним лет стали намного больше, чем раньше, ценить роль ЕС в укреплении демократических и правовых институтов в Европе. Отсюда, соответственно, и возросшая готовность бизнеса включиться в проевропейскую предвыборную кампанию в ситуации, когда эта политическая стабильность оказалась под угрозой. А угрожают ей разнообразные попытки раскачать ситуацию на континенте и, в частности, настойчивое стремление евроскептиков и других антиевропейских сил провести своих кандидатов в Европарламент.

Вторым главным преимуществом ЕС почти три четверти немецких бизнесменов (73%) назвали валюту евро, точнее говоря, "отсутствие валютных рисков" благодаря переходу на общую денежную единицу. Весьма показательно, что в 2006 году, когда после ее введения в наличное обращение не прошло еще и пяти лет, возможность вести бизнес, не опасаясь колебаний обменных курсов, высоко оценили 59%. Так что за минувшие годы, несмотря на долгий и тяжелый долговой кризис в еврозоне, практическое значение евро в глазах предпринимателей ФРГ заметно возросло.

Брюссель очень важен для торговой политики

В первую пятерку преимуществ членства в Евросоюзе вошли также свободный доступ к европейским рынкам (69%), единые нормы и стандарты (67%) и единая торговая политика (57%). Последний пункт особенно важен для тех из опрошенных предприятий, которые ведут бизнес не только внутри, но и за пределами ЕС: из них его отметили 70%.

Имеется в виду работа ЕС по заключению торговых соглашений с третьими странами и созданию зон свободной торговли (свежий пример — договор с Японией), отстаивание интересов европейского бизнеса в ВТО или в двусторонних отношениях (только что Брюссель добился от Китая обязательств расширить права европейских компаний в КНР и ограничить субсидии китайским предприятиям).

Весьма показательно, что возможность получать финансовую поддержку из бюджета ЕС причислили к особо важным для своих фирм преимуществам ЕС лишь 38% опрошенных немецких бизнесменов.

Приоритеты на будущее: валютный союз, кадры и свободная торговля

На вопрос, на каких темах новым составам Европарламента и Европейской комиссии (правительства ЕС) следовало бы особо сконцентрироваться в своей будущей работе, участники опроса DIHK первым делом назвали "укрепление способности валютного союза противостоять кризисам" (62%), причем этот пункт назвали приоритетным 82% предприятий из финансовой сферы.

Вторым приоритетом для всех опрошенных (55%) является поддержка со стороны ЕС в области профессионально-технического образования, что отражает нарастающую в деловых кругах Германии тревогу из-за дефицита квалифицированных кадров. Наибольшее значение эта тема имеет для немецких фирм из сферы услуг.

Сразу за этим пунктом (54%) идет укрепление многосторонних правил мировой торговли (ВТО) и принятие мер против протекционизма. Это направление особенно важно для представителей обрабатывающей промышленности. Иными словами, немецкий бизнес ждет от Брюсселя эффективной защиты, к примеру, от американских штрафных или заградительных таможенных пошлин.

Среди других приоритетов — унификация налоговых ставок, более последовательный учет интересов малых и средних предприятий при введении новых правил регулирования бизнеса, проведение экологической политики не в ущерб конкурентоспособности фирм, дальнейшее снижение барьеров для товарных потоков и услуг.