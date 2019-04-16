Немецкие бизнесмены: Евросоюз лучше, чем о нем думают

Деловые круги Германии решили развернуть активную проевропейскую кампанию в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся 23-26 мая, а затем превратить ее в долгосрочный проект.
Немецкие предприниматели считают, что в свое время их коллеги в Великобритании недостаточно решительно разъясняли населению преимущества членства своей страны в Евросоюзе, что способствовало голосованию на референдуме в пользу "Брекзита".
Две трети бизнесменов считают Евросоюз недооцененным
"Из этого необходимо сделать правильные выводы", — подчеркивается в плане действий из 12 пунктов, разработанном Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). "Националистические тенденции, которые все чаще вспыхивают в странах-членах ЕС, осложняют ведение трансграничного бизнеса и ставят под сомнение основополагающие принципы внутреннего рынка", — говорится в документе, который 14 апреля процитировало агентство dpa.
Сам немецкий бизнес высоко ценит преимущества внутреннего рынка Евросоюза, иными словами — членства своей страны в ЕС. Об этом свидетельствуют опубликованные в начале апреля результаты онлайн-опроса, проведенного DIHK среди владельцев и топ-менеджеров 1800 крупных, средних и малых предприятий, представляющих все ключевые сектора экономики ФРГ.
"Евросоюз лучше, чем о нем думают" — с таким утверждением согласились две трети (67%) опрошенных немецких бизнесменов. Лишь 9% заявили, что это не так, остальные заняли нейтральную позицию.
Главные преимущества ЕС: политическая стабильность и евро
Наибольшую пользу от европейской интеграции конкретно для своих фирм представители деловых кругов ФРГ видят в обеспечении политической стабильности на континенте. На этот аспект указали 82% опрошенных. Весьма показательно, что в 2006 году в ходе аналогичного опроса данный пункт назвали 53%.
Таким образом, немецкие бизнесмены за минувшие весьма бурные в политическом плане десять с лишним лет стали намного больше, чем раньше, ценить роль ЕС в укреплении демократических и правовых институтов в Европе. Отсюда, соответственно, и возросшая готовность бизнеса включиться в проевропейскую предвыборную кампанию в ситуации, когда эта политическая стабильность оказалась под угрозой. А угрожают ей разнообразные попытки раскачать ситуацию на континенте и, в частности, настойчивое стремление евроскептиков и других антиевропейских сил провести своих кандидатов в Европарламент.
Вторым главным преимуществом ЕС почти три четверти немецких бизнесменов (73%) назвали валюту евро, точнее говоря, "отсутствие валютных рисков" благодаря переходу на общую денежную единицу. Весьма показательно, что в 2006 году, когда после ее введения в наличное обращение не прошло еще и пяти лет, возможность вести бизнес, не опасаясь колебаний обменных курсов, высоко оценили 59%. Так что за минувшие годы, несмотря на долгий и тяжелый долговой кризис в еврозоне, практическое значение евро в глазах предпринимателей ФРГ заметно возросло.
Брюссель очень важен для торговой политики
В первую пятерку преимуществ членства в Евросоюзе вошли также свободный доступ к европейским рынкам (69%), единые нормы и стандарты (67%) и единая торговая политика (57%). Последний пункт особенно важен для тех из опрошенных предприятий, которые ведут бизнес не только внутри, но и за пределами ЕС: из них его отметили 70%.
ТОП
Имеется в виду работа ЕС по заключению торговых соглашений с третьими странами и созданию зон свободной торговли (свежий пример — договор с Японией), отстаивание интересов европейского бизнеса в ВТО или в двусторонних отношениях (только что Брюссель добился от Китая обязательств расширить права европейских компаний в КНР и ограничить субсидии китайским предприятиям).
Весьма показательно, что возможность получать финансовую поддержку из бюджета ЕС причислили к особо важным для своих фирм преимуществам ЕС лишь 38% опрошенных немецких бизнесменов.
Приоритеты на будущее: валютный союз, кадры и свободная торговля
На вопрос, на каких темах новым составам Европарламента и Европейской комиссии (правительства ЕС) следовало бы особо сконцентрироваться в своей будущей работе, участники опроса DIHK первым делом назвали "укрепление способности валютного союза противостоять кризисам" (62%), причем этот пункт назвали приоритетным 82% предприятий из финансовой сферы.
Вторым приоритетом для всех опрошенных (55%) является поддержка со стороны ЕС в области профессионально-технического образования, что отражает нарастающую в деловых кругах Германии тревогу из-за дефицита квалифицированных кадров. Наибольшее значение эта тема имеет для немецких фирм из сферы услуг.
Сразу за этим пунктом (54%) идет укрепление многосторонних правил мировой торговли (ВТО) и принятие мер против протекционизма. Это направление особенно важно для представителей обрабатывающей промышленности. Иными словами, немецкий бизнес ждет от Брюсселя эффективной защиты, к примеру, от американских штрафных или заградительных таможенных пошлин.
Среди других приоритетов — унификация налоговых ставок, более последовательный учет интересов малых и средних предприятий при введении новых правил регулирования бизнеса, проведение экологической политики не в ущерб конкурентоспособности фирм, дальнейшее снижение барьеров для товарных потоков и услуг.
"Немецкие предприятия прекрасно понимают, что значит для них ЕС: он — гарант совместного внутреннего рынка и надежный якорь во времена глобальной турбулентности, — заявил, подводя итоги опроса, глава DIHK Эрик Швайцер (Eric Schweitzer). Он признался, что "нас самих удивил", насколько высоким оказался уровень принципиальной поддержки Европейского Союза среди немецких бизнесменов, причем даже на тех предприятиях, которые за пределами Германии не работают.