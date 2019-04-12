Не соответствуют нормам: АвтоВАЗ прекращает поставки Lada на европейский рынок

Но похоже, что российский автопроизводитель не собирается сдаваться и уходит лишь на время, пишет "Российская газета".

"В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придётся покинуть их на некоторое время", — прокомментировали ситуацию "Российской газете" в пресс-службе АвтоВАЗа.

Европейский рынок АвтоВАЗ никогда не рассматривал в качестве приоритетного и делал ставку на страны СНГ, Латинскую Америку, в которой Lada очень довольны, и Ближний Восток.

По итогам 2018 года больше всего Lada было реализовано в Казахстане — более 13.1 тысячи автомобилей. Напомним, что у АвтоВАЗа здесь есть производственные мощности — завод "Азия Авто", на котором производится практически весь модельный ряд. На втором месте по объёму экспорта — Беларусь, на третьем — Узбекистан.