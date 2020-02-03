03.02.2020, 21:12

Нас ждет округление цен? Еврокомиссия обсудит возможность изъятия монет в 1 и 2 цента


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Raha.
RAhaFoto: Sven Arbet

Европейская комиссия вновь обсудит возможность выведения из обращения монет достоинством в один и два цента. Согласно исследованию, проведенному Еврокомиссией, эту инициативу поддерживает 64% граждан ЕС.

Во многих странах Евросоюза уже действует правило округления цен до 5 центов. Еврокомиссия планирует распространить эту практику на все страны еврозоны, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Возможность изъятия из оборота самых мелких монет в Европе обсуждали семь лет назад, но тогда идея была отклонена из-за противостояния ряда европейских стран.

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