03.02.2020, 21:12
Нас ждет округление цен? Еврокомиссия обсудит возможность изъятия монет в 1 и 2 цента
Европейская комиссия вновь обсудит возможность выведения из обращения монет достоинством в один и два цента. Согласно исследованию, проведенному Еврокомиссией, эту инициативу поддерживает 64% граждан ЕС.
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